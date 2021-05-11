Занадто красива: напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує в одній білизні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі запостила кілька кадрів з даної зйомки, які демонструють не тільки стильні речі, але і досконалу фігуру британської моделі. Кохана Джейсона Стетхема позує в темно-синьому комплекті: топі з мереживним ліфом і плісированою оборкою, а також вільних шортиках з такого ж матеріалу. Ще вона одягла такого ж відтінку бюстгальтер і трусики.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новій зйомці (фото: instagram.com/marksandspencer; instagram.com/rosiehw)

"Створений мною новий асортимент, натхненний вінтажем, тепер доступний для покупки на @marksandspencer. Я черпала натхнення в декадентських 1920-х роках. Думаю, це моя улюблена колекція", - зізналася Роузі.

У мережі її пост викликав справжній фурор. "Завжди така класична і красива", "Занадто красива", "Вражаюча", "Просто супер", "Цей колір!", "Це любов", "Абсолютно люблю - 1920-і роки - моє улюблене десятиліття!!", - захоплюються фанати.