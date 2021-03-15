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Слишком мило: Эмили Ратаковски показала новое фото с новорожденным сыном и мужем

Автор: Lite

Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, показала новое фото со своим новорожденным сыном. А также с любимым мужем.

Снимок модель и бизнесвумен опубликовала в сториз своего блога сети Instagram.

Эмили показала свои материнские будни. На милом фото запечатлен муж модели, Себастьян Бир-МакКлард. Он стоит напротив зеркала, явно собираясь куда-то идти. Одет он стильно и комфортно: черные джинсы, белая футболка, объемная трехцветная куртка и ботинки. Завершали лук стильные солнцезащитные очки. На снимке видно не только молодого папу, но и новорожденного сына пары.

Муж Эмили Ратаковски и сын (фото: instagram.com/emrata)


Малыш лежит в своей колыбельке в белой шапочке, прямо под картиной с космическими зверями, которую Эмили и Себастьяну подарили на бейби шауэр. Картинка получилась по-настоящему трепетной и милой.

Напомним, первенец пары появился на свет 8-го марта. Мальчика назвали Сильвестр.

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Новости Украины беременностьмамамодель
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