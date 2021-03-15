Занадто мило: Емілі Ратаковскі показала нове фото з новонародженим сином і чоловіком

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно стала мамою, показала нове фото зі своїм новонародженим сином. А також з коханим чоловіком .

Знімок модель і бізнесвумен опублікувала в сторіз свого блогу мережі Instagram .

Емілі показала свої материнські будні. На милому фото зображений чоловік моделі, Себастьян Бір-МакКлард. Він стоїть навпроти дзеркала, явно збираючись кудись іти. Він одягнений стильно і комфортно: чорні джинси, біла футболка, об'ємна триколірна куртка і черевики. Завершували лук стильні сонцезахисні окуляри. На знімку видно не тільки молодого тата, але і новонародженого сина пари.

Чоловік Емілі Ратаковскі і син (фото: instagram.com/emrata)



Малюк лежить у своїй колисці у білій шапочці, прямо під картиною з космічними звірами, яку Емілі і Себастьяну подарували на бейбі шауері. Картинка вийшла по-справжньому атмосферною і милою.