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Занадто мило: Емілі Ратаковскі показала нове фото з новонародженим сином і чоловіком

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно стала мамою, показала нове фото зі своїм новонародженим сином. А також з коханим чоловіком.

Знімок модель і бізнесвумен опублікувала в сторіз свого блогу мережі Instagram.

Емілі показала свої материнські будні. На милому фото зображений чоловік моделі, Себастьян Бір-МакКлард. Він стоїть навпроти дзеркала, явно збираючись кудись іти. Він одягнений стильно і комфортно: чорні джинси, біла футболка, об'ємна триколірна куртка і черевики. Завершували лук стильні сонцезахисні окуляри. На знімку видно не тільки молодого тата, але і новонародженого сина пари.

Чоловік Емілі Ратаковскі і син (фото: instagram.com/emrata)


Малюк лежить у своїй колисці у білій шапочці, прямо під картиною з космічними звірами, яку Емілі і Себастьяну подарували на бейбі шауері. Картинка вийшла по-справжньому атмосферною і милою.

Нагадаємо, первісток пари з'явився на світ 8-го березня. Хлопчика назвали Сильвестр.

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