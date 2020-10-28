Слишком мило: Светлана Тарабарова растрогала фанатов своими "беременными" фото

Светлана Тарабарова в сентябре во второй раз стала мамой – на свет появилась ее доченька. Певица призналась, что имя, которое получила девочка, Мария, пришло к супругам во время путешествия по Испании. В Барселоне Тарабарова с мужем посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

И хоть ребенок уже появился на свет, певица решила еще раз порадовать в своем микроблоге поклонников трогательными снимками в "беременных" аутфитах. Светлана предложила фолловерам выбрать, какой из нарядов лучше: черное платье, льняной комфортный комбинезон, трендовый белый костюм или обтягивающее бежевое платье с горчичным пиджаком.

Светлана Тарабарова - беременность украшает (фото: instagram.com/tarabarova/)

Поклонники выбрали свой вариант и в очередной раз восхитились тем, какая стройная Тарабарова даже во время беременности.

Напомним, что недавно Светлана восхитила сеть трогательными снимками своей семьи. На фото папа и мама, певица и муж, по очереди кормят с ложечки своего сынишку. И Светлана, и Алексей, и малыш выглядят счастливыми - и радостно улыбаются.