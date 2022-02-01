Слишком много фотошопа: француженки не оценили идеальную внешность 52-летней Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек регулярно становятся объектом папарацци, стоит им выйти на улицу. В этот раз пара отправилась на романтический ужин в один из ресторанов Беверли-Хиллз. И разумеется, показала трендовый образ.

52-летняя звезда, которая славится своей безупречной фигурой, вновь выбрала смелый образ. Его составили черный жакет, надетый на полупрозрачный топ, а также яркая юбка миди из коллекции Roberto Cavalli Pre-Fall 2022. Завершали лук сумка Hermès и ботильоны на платформе со шнуровкой.

Певица в который раз доказала, что выглядит превосходно даже на случайных фото.

К слову, недавно звезда украсила новую обложку Elle Франция, посвященную женщинам за 50. Джей Ло появилась в объективе Памелы Хансон, примерив стильные образы от таких модных домов, как Alaïa, David Koma и Dolce & Gabbana.

Но к сожалению, целевая аудитория не оценила новую фотосессию. Дело в том, что многие фолловеры посчитали фото слишком отретушированными. К тому же не все женщины выглядят так же, отметили читательницы. "Столько пластики, столько фотошопа…", "Ее вообще не узнать", "Она не имеет ничего общего с красотой француженок после 50", – пишут возмущенные француженки.