Занадто багато фотошопу: француженки не оцінили ідеальну зовнішність 52-річної Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек регулярно стають об'єктом папараці, варто їм вийти на вулицю. Цього разу пара вирушила на романтичну вечерю в один з ресторанів Беверлі-Хіллз. І зрозуміло, показала трендовий образ.

52-річна зірка, яка славиться своєю бездоганною фігурою, знову вибрала сміливий образ. Його склали чорний жакет, одягнутий на напівпрозорий топ, а також яскрава спідниця міді з колекції Roberto Cavalli Pre-Fall 2022. Завершували лук сумка Hermès і ботильйони на платформі зі шнурівкою.

Співачка вкотре довела, що виглядає чудово і на фото папарацці.

До слова, нещодавно зірка прикрасила нову обкладинку Elle Франція, присвячену жінкам за 50. Джей Ло з'явилася в об'єктиві Памели Хансон, примірявши стильні образи від таких модних будинків, як Alaïa, David Koma і Dolce & Gabbana.

Але на жаль, цільова аудиторія не оцінила нову фотосесію. Справа в тому, що багато фоловерів порахували фото занадто відретушованими. До того ж не всі жінки виглядають так само, відзначили читачки. "Стільки пластики, стільки фотошопу...", "Ъї взагалі не впізнати", "Вона не має нічого спільного з красою француженок після 50", – пишуть обурені француженки.