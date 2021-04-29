Слишком трогательно! Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фото в честь 10-летия брака

Автором фото выступил британский фотограф Крис Флойд. Он известен работой со многими известными глянцевыми изданиями, включая Vogue, Vanity Fair и Harper's Bazaar. Флойд также снимал рекламные кампании для многих крупных компаний. По его словам, он только недавно впервые посетил Кембридж и сразу удостоился чести сфотографировать супругов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Было очень волнительно и приятно провести с ними некоторое время в Кенсингтонском дворце, тем более что герцогиня - довольно глубокий и сильный фотограф, - рассказал он.

На стильных снимках 39-летняя Кейт предстала в романтичном наряде, заодно продемонстрировав свою страсть несколько раз надевать одну и ту же вещь. В нежно-голубом платье с цветочным принтом от Ghost она уже блистала во время поездки в Пакистан в 2019-м году. Принц одет в темно-синие брюки, голубую рубашку и синий свитер.

К слову, свою годовщину герцоги Кембриджские, отметят скромно. В королевской семье продолжается траур по скончавшемуся в этом году принцу Филиппу.