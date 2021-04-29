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Слишком трогательно! Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фото в честь 10-летия брака

Автор: Lite

Кейт Миддлтон и принц Уильям - образцовая пара, которая вместе уже 10 лет. В честь годовщины свадьбы пары королевский дворец сделал два новых фото.

Снимки, опубликованные в блоге королевской семьи, получились романтичными и трогательными.

Автором фото выступил британский фотограф Крис Флойд. Он известен работой со многими известными глянцевыми изданиями, включая Vogue, Vanity Fair и Harper's Bazaar. Флойд также снимал рекламные кампании для многих крупных компаний. По его словам, он только недавно впервые посетил Кембридж и сразу удостоился чести сфотографировать супругов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Было очень волнительно и приятно провести с ними некоторое время в Кенсингтонском дворце, тем более что герцогиня - довольно глубокий и сильный фотограф, - рассказал он.

На стильных снимках 39-летняя Кейт предстала в романтичном наряде, заодно продемонстрировав свою страсть несколько раз надевать одну и ту же вещь. В нежно-голубом платье с цветочным принтом от Ghost она уже блистала во время поездки в Пакистан в 2019-м году. Принц одет в темно-синие брюки, голубую рубашку и синий свитер.

К слову, свою годовщину герцоги Кембриджские, отметят скромно. В королевской семье продолжается траур по скончавшемуся в этом году принцу Филиппу.

Ранее Кейт Миддлтон показала комфортный образ во время поездки с мужем на ферму.

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Новости Украины Кейт Миддлтонсвадьбакоролевская семьяПринц Уильям