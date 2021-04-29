Занадто зворушливо! Кейт Міддлтон і принц Уільям поділилися фото на честь 10-річчя шлюбу

Автором фото виступив британський фотограф Кріс Флойд. Він відомий роботою з багатьма відомими глянцевими виданнями, включаючи Vogue, Vanity Fair і Harper's Bazaar. Флойд також знімав рекламні кампанії для багатьох великих компаній. За його словами, він тільки недавно вперше відвідав Кембридж і відразу удостоївся честі сфотографувати подружжя.

Кейт Міддлтон і принц Уільям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Було дуже хвилююче і приємно провести з ними деякий час в Кенсінгтонському палаці, тим більше що герцогиня - досить глибокий і сильний фотограф, - розповів він.

На стильних знімках 39-річна Кейт постала в романтичному вбранні, заодно продемонструвавши свою пристрасть кілька разів надягати одну і ту ж річ. У ніжно-блакитній сукні з квітковим принтом від Ghost вона вже блищала під час поїздки в Пакистан в 2019-му році. Принц одягнений в темно-сині штани, блакитну сорочку і синій светр.

До слова, свою річницю герцоги Кембриджські, відзначать скромно. У королівській родині триває траур за померлим в цьому році принцем Філіпом.