Словно две сестры: Лобода поразила сеть снимкам в купальниках с красавицей-мамой

Светлана Лобода в честь новогодних праздников балует своих фолловеров шквалом семейных фото. Сначала она показала своих малышек в стильных пижамах в ожидании рождественского чуда.
Девочки уже совсем большие и скоро составят конкуренцию маме по количеству лайков под фото с их аутфитами.
Но и это еще не все! Певица отправилась на отдых со своей мамой - и восхитила сеть в купальниках. Стройные блондинки в черных солнечных очках лежат на траве и наслаждаются солнцем прямо посреди зимы.
Но больше всего поклонников поразил великолепный вид мамы певицы - они засыпали ее комплиментами и попросили певицу почаще показывать своих родных, ведь это так увлекательно!
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)
Напомним, Светлана Лобода вдохновляет своих поклонников не только песнями, но и чувством стиля. Недавно она показала новый стильный лук и призналась, что считает моду способом повысить уверенность в себе.
Светлана позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, а сверху звезда накинула длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.