Наче дві сестри: Лобода вразила мережу знімками у купальниках з красунею-мамою

Світлана Лобода в честь новорічних свят радує своїх фоловерів шквалом сімейних фото. Спочатку вона показала своїх маляток в стильних піжамах в очікуванні різдвяного дива.

Дівчатка вже зовсім великі і скоро складуть конкуренцію мамі за кількістю лайків під фото з їх аутфітами.

Але і це ще не все! Співачка вирушила на відпочинок зі своєю мамою - і захопила мережу в купальниках. Стрункі блондинки в чорних сонячних окулярах лежать на траві і насолоджуються сонцем прямо посеред зими.

Але найбільше вразив шанувальників чудовий вид мами співачки - вони засипали її компліментами і попросили співачку частіше показувати своїх рідних, адже це так захоплююче!

"На відпочинку з мамусею. Люблю, коли вся сім'я в зборі, - написала Світлана, - Січень - місяць, який я завжди присвячую родині. Чисті, сильні емоції. Безумовне кохання".

Обидві красуні

Ох, красуні

Якщо б коментар не прочитала, вирішила б, що це сестра! Молода матуся яка!

Прекрасні

Красиві!

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, Світлана Лобода надихає своїх шанувальників не лише піснями, але і почуттям стилю. Нещодавно вона показала новий стильний лук і зізналася, що вважає моду способом підвищити впевненість у собі.

Світлана позує у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, а зверху зірка накинула довге пальто білого кольору. Пробуємо повторити образ.