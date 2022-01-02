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Словно инь и ян: Павлик с женой показали, как отметили первый Новый год с сыночком

Автор: Styler

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова 15 декабря отметили важную дату – полгода сыночка Миши. По этому поводу супруги устроили шумный праздник, а вот на новогодние каникулы они отправились в Карпаты, в Яремче, где у артиста были запланированы выступления.

Жена музыканта опубликовала в Instagram фото и видео из местного СПА-отеля, где происходило торжество и собравшиеся гости встретили 2022 год.

Стоит отметить, что сам Павлик также развлекал гостей праздника своими хитами.

Павлик и Репяхова выбрали для встречи Нового года черно-белый family look. Екатерина надела черно-белое платье на запах, расшитое пайетками, а Виктор был в концертом пиджаке в черно-белой гамме.

"Наш 7 Новый Год вместе. И первый с сыночком", - подписала праздничные кадры с маленьким Мишей на руках его мама.

  • Очень красивые
  • Самые лучшие
  • Интересный образ!
  • Инь и ян
  • Классные

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик впервые встретили новый год с сыном (instagram.com/repyahovakate)

К слову, под зажигательные песни мужа Екатерина успела еще и потанцевать, что бывает крайне редко.

"На концертах мужа я обычно на работе, а сегодня можно и потанцевать", - прокомментировала Репяхова, которая является по совместительству еще и концертным директором Павлика.

Екатерина назвала праздновение нового года идеальным (instagram.com/repyahovakate)

Утром 1 января Екатерина с мамой и сыном отправились из Яремче на прогулку в Ивано-Франковск, где успели оценить кухню местных заведений и посмотреть город. В это время сам певец был в Буковели.

1 января Екатерина с мамой и сыном устроили экскурсию по Ивано-Франковску (instagram.com/repyahovakate)

Кстати, перед новогодними праздниками Виктор и Екатерина сильно поссорились – жена певца даже подумывала уйти от него, но затем микроклмат в семье наладился.

Супруги нашли общий язык, а артист пообещал обратиться к психологу.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова