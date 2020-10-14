Словно Моника Беллуччи: Маша Ефросинина восхитила мастер-классом по эффектному мейкапу

Ведущая детально показала, как ей делают макияж
Маша Ефросинина пленяет поклонников своим вкусом, чувством стиля и утонченностью. Ведущая признается, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, при этом она выглядит просто потрясающе. Теледива уверяет, что ее цветущий внешний вид – это результат правильного питания, грамотного ухода за собой и своевременного детокса организма. Маша недавно вернулась из медицинского комплекса-курорта, где проходила полную комплексную чистку. Она опубликовала в Instagram зрелищное видео, на котором показала, как поэтапно ей делают макияж.
В ролике на лицо ведущей выравнивают с помощью тона, затем наносят корректор под глаза, корректируют форму бровей, делают красивые ровные стрелки на веке и красят губы помадой нежного бежево-розового оттенка. В конце видео Маша предстала со свежим эффектным мейкапом и легкой улыбкой, подмигнув поклонникам.
"Возвращаюсь в свою реальность", - подписала на английском ролик Маша.
Подписчики теледивы завалили ее комплиментами и даже сравнили с Моникой Беллуччи.
Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала историю из детства, которая помогла ей добиться успеха.