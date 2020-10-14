Словно Моника Беллуччи: Маша Ефросинина восхитила мастер-классом по эффектному мейкапу

Маша Ефросинина пленяет поклонников своим вкусом, чувством стиля и утонченностью. Ведущая признается, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, при этом она выглядит просто потрясающе. Теледива уверяет, что ее цветущий внешний вид – это результат правильного питания, грамотного ухода за собой и своевременного детокса организма. Маша недавно вернулась из медицинского комплекса-курорта, где проходила полную комплексную чистку. Она опубликовала в Instagram зрелищное видео, на котором показала, как поэтапно ей делают макияж.

В ролике на лицо ведущей выравнивают с помощью тона, затем наносят корректор под глаза, корректируют форму бровей, делают красивые ровные стрелки на веке и красят губы помадой нежного бежево-розового оттенка. В конце видео Маша предстала со свежим эффектным мейкапом и легкой улыбкой, подмигнув поклонникам.

"Возвращаюсь в свою реальность", - подписала на английском ролик Маша.

Подписчики теледивы завалили ее комплиментами и даже сравнили с Моникой Беллуччи.

Сейчас очень похожа на Монику Беллуччи. Очень красиво

Нереально красивая. Мой любимый мейкап и Вы в нем невероятная

Вы очень красивая женщина

Богиня

Несколько раз пересмотрела, завораживает

Волшебное видео

Шикарная женщина. Восхищаюсь

А можно туториал мейка? Ну или хотя бы фото поближе! Очень

Мария, какая Вы красивая, идеальные скулы, губы, глаза, подбородок, чистая и ровная кожа, волосы. Выглядите сногсшибательно и со вкусом, лучше и моложе, чем я Вас помню, эдак, 15 лет назад

Вы шикарная женщина! Очень красиво

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала историю из детства, которая помогла ей добиться успеха.