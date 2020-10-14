Немов Моніка Беллуччі: Маша Єфросиніна захопила майстер-класом по ефектному мейкапу

Маша Єфросиніна полонить шанувальників своїм смаком, відчуттям стилю і витонченістю. Ведуча зізнається, що ніколи не вдавалася до допомоги пластичних хірургів, при цьому вона виглядає просто приголомшливо. Теледіва запевняє, що її квітучий зовнішній вигляд – це результат правильного харчування, грамотного догляду за собою і совєчасного детоксу організму. Маша нещодавно повернулася з медичного комплексу-курорту, де проходила повну комплексну чистку. Вона опублікувала в Instagram видовищне відео, на якому показала, як поетапно їй роблять макіяж.

У ролику обличчя ведучої вирівнюють за допомогою тону, потім наносять коректор під очі, коректують форму брів, роблять красиві рівні стрілки на повіках і фарбують губи помадою ніжного бежево-рожевого відтінку. В кінці відео Маша постала зі свіжим ефектним мейкапом і легкою посмішкою, підморгнувши шанувальникам.

"Повертаюся у свою реальність", - підписала англійською ролик Маша.

Підписники теледіви завалили її компліментами і навіть порівняли з Монікою Беллуччі.

Зараз дуже схожа на Моніку Беллуччі. Дуже красиво

Нереально красива. Мій улюблений мейкап і Ви в ньому неймовірна

Ви дуже гарна жінка

Богиня

Кілька разів переглянула, зачаровує

Чарівне відео

Шикарна жінка. Захоплююся

А можна туторіал мейку? Ну або хоча б фото ближче! Дуже

Марія, яка Ви красива, ідеальні вилиці, губи, очі, підборіддя, чиста і рівна шкіра, волосся. Виглядаєте надзвичайно і зі смаком, краще і молодше, ніж я Вас пам'ятаю, десь 15 років тому

Ви шикарна жінка! Дуже красиво

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла історію з дитинства, яка допомогла їй добитися успіху.