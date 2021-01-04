Был очень сложный период: Мишина рассказала о жизни с Эллертом после проекта

"Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт рассказали, как тяжело им было скрывать отношения после завершения проекта. Ведь они практически стали жить вместе после того, как на съемках Ксюша сказала Саше "да".

Поскольку съемки происходили летом, а премьера первого эпизода состоялась лишь в конце октября, паре пришлось играть в шпионов несколько месяцев подряд. О своих злоключениях Ксения и Александр рассказали в программе "Світське життя".

Мишина говорит, что им с Эллертом приходилось ходить в разные магазины и заходить в подъезд по очереди.

"Это был очень сложный период, когда: "Да, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты". И мы привыкли. Мы даже сейчас можем идти - я чуть дальше от него, он начинает кричать: "Почему ты так далеко?" - поделилась актриса.

Влюбленные также рассказали, что быт не смог "убить" романтику в отношениях. А плотный рабочий график не дает им прочувствовать все недостатки совместного проживания.

"Мы так устали, что мы очень ждали "грязную посуду, носки". Свой такой дом, чтобы никого не было рядом, никаких других мужчин. Очень много времени я уделяю сейчас своей работе. После "Холостячки" я сразу зашла в другой проект, где-то через три-четыре дня. У нас такого прям быта ни было еще", - говорит Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт рассказали о совместной жизни (видео: YouTube/Світське життя)

Напомним, что в финале "Холостячка" выбирала между двумя мужчинами: Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. В результате сердце Ксении завоевал Александр. Позже астролог дала прогноз отношениям пары.

А сама Ксения в недавнем интервью рассказала, что не хочет жить в страхе за свои отношения, поэтому не исключает, что их с Александром пути могут разойтись.