Був дуже складний період: Мішина розповіла про життя з Еллертом після проекту

"Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт розповіли, як важко їм було приховувати стосунки після завершення проекту. Адже вони практично стали жити разом після того, як на зйомках Ксюша сказала Саші "так".

Оскільки зйомки відбувалися влітку, а прем'єра першого епізоду відбулася лише наприкінці жовтня, парі довелося грати в шпигунів кілька місяців поспіль. Про свої поневіряння Ксенія і Олександр розповіли у програмі "Світське життя".

Мішина каже, що їм з Еллертом доводилося ходити в різні магазини і заходити в під'їзд по черзі.

"Це був дуже складний період, коли: "Так, Саня, ти йдеш в цей магазин, а я в цей. Ти купуєш це, а я ось це. Перша я заходжу в під'їзд, а потім ти". І ми звикли. Ми навіть зараз можемо йти - я трохи далі від нього, він починає кричати: "Чому ти так далеко?" - поділилася актриса.

Закохані також розповіли, що побут не зміг "вбити" романтику у стосунках. А щільний робочий графік не дає їм відчути всі недоліки спільного проживання.

"Ми так втомилися, що ми дуже чекали "брудний посуд, шкарпетки". Свій такий будинок, щоб нікого не було поруч, ніяких інших чоловіків. Дуже багато часу я приділяю зараз роботі. Після "Холостячки" я відразу зайшла в інший проект, десь через три-чотири дні. У нас такого прям побуту не було ще", - говорить Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розповіли про спільне життя (відео: YouTube/Світське життя)

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячка" вибирала між двома чоловіками: Олександром Еллертом і Олексієм Тригубенком. В результаті серце Ксенії завоював Олександр. Пізніше астролог дала прогноз стосункам пари.

А сама Ксенія в недавньому інтерв'ю розповіла, що не хоче жити в страху за свої стосунки, тому не виключає, що їх з Олександром шляхи можуть розійтися.