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На слух: у Machine Gun Kelly и дочери Уилла Смита вышла новая песня

Автор: Сергей Кулик

Популярный артист и новоиспеченный муж Мэган Фокс - Машин Ган Келли (Machine Gun Kelly), совместно с певицей и актрисей Уиллоу (Willow), которая является дочерью актера Уилла Смита, сегодня представили совместный трек "Emo Girl".

Об этом сообщил музыкант у себя в Твиттере

Композиция взята из грядущего нового альбома Келли "Mainstream Sellout", который должен выйти 25 марта. Это новое название пластинки, а ранее он назывался "Born With Horns".

Официальное же видео к песни выйдет 8 февраля, сообщил музыкант в Твиттере.

Интересно, что где-то полгода назад Келли и музыкант Трэвис Баркер набили тату со старым названием альбома. Однако супруг Мэган Фокс передумал и решил поменять название нового альбома. О смене исполнитель рассказал в тиктоке. Он запостил видео вместе с Трэвисом Баркером, которому рассказал о новом плане.

@machinegunkelly my bad @travisbarker original sound - Colson

"Мы же друзья несмотря ни на что, да?, - спросил у него МГК. - Помнишь как мы набили тату с названием альбома? Я его поменял".

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Меган Фокс