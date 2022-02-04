На слух: у Machine Gun Kelly та дочки Вілла Сміта вийшла нова пісня

Композицію взятий з нового альбому Келлі "Mainstream Sellout", який має вийти 25 березня. Це нова назва платівки, а раніше він називався "Born With Horns".

Офіційне відео до пісні вийде 8 лютого, повідомив музикант у Твіттері.

Цікаво, що десь півроку тому Келлі та музикант Тревіс Баркер набили тату зі старою назвою альбому. Проте чоловік Меган Фокс передумав і вирішив змінити назву нового альбому. Про зміну виконавець розповів у тиктоці. Він запостив відео разом із Тревісом Баркером, якому розповів про новий план.

"Ми ж друзі незважаючи ні на що, так?, - спитав у нього МГК. - Пам'ятаєш як ми набили тату з назвою альбому? Я його поміняв".