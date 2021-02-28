Слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились: всплыло видео

Таким образом, один из самых популярных и востребованных украинских поп-звезд Макс Барских и 30-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся после выхода песен "Beverly Hills" и "Life", подтвердили догадки своих поклонников о предстоящем дуэте.

На видео видно, как Макс и команда российской звезды в домашней студии скрупулезно работают над звуком: перебирают тонны сэмплов, записывают голос и ищут подходящее настроение. Такой педантичный, перфекционистский подход к творчеству и любовь к ретровейву - именно то, что роднит двух суперзвезд современной поп-музыки. Поэтому выпуск совместного трека был всего лишь вопросом времени.

Макс Барских и Юлия Зиверт вместе работают над треком "Bestseller"

Дата релиза песни пока остается в тайне. Но известно, что релиз запланирован уже на эту весну.

Фанаты артистов пришли в восторг от такой новости.

Круто. Честно говоря, давно жду этот дуэт. Еще не слышал, но для меня это лучший дуэт этого года!

Не может быть! Два шикарных исполнителя в дуэте. Это моя мечта. Жду с нетерпением новый хит. Надеюсь, что это будет бомба!

Зиверт недавно полюбила, а Макса уже давно! Поэтому, если будет дуэт, для меня это однозначно бомба!

Однозначно будет крутой дуэт: оба талантливые, харизматичные. Жду с нетерпением

Обожаю современных этих исполнителей! Вы - лучшие! Очень интересно послушать! Спасибо за мелодизм ваших песен!

Очень жду! Два шикарных исполнителя в одной песне! Очень горячая коллаборация!

Круто наблюдать, как создаются хиты. Побольше таких видосов снимайте, ребята. Мегадуэт!

Zivert (фото: instagram.com/_zivert)