Слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились: всплыло видео

Украинский певец, кумир молодежи Макс Барских и российская исполнительница Zivert уже в этом году выпустят совместную композицию. Потенциальный хит получил название "Bestseller".
Об этом свидетельствуют студийные ролики, опубликованные артистами в социальных сетях.
Таким образом, один из самых популярных и востребованных украинских поп-звезд Макс Барских и 30-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся после выхода песен "Beverly Hills" и "Life", подтвердили догадки своих поклонников о предстоящем дуэте.
На видео видно, как Макс и команда российской звезды в домашней студии скрупулезно работают над звуком: перебирают тонны сэмплов, записывают голос и ищут подходящее настроение. Такой педантичный, перфекционистский подход к творчеству и любовь к ретровейву - именно то, что роднит двух суперзвезд современной поп-музыки. Поэтому выпуск совместного трека был всего лишь вопросом времени.
Макс Барских и Юлия Зиверт вместе работают над треком "Bestseller"
Дата релиза песни пока остается в тайне. Но известно, что релиз запланирован уже на эту весну.
Фанаты артистов пришли в восторг от такой новости.
Zivert (фото: instagram.com/_zivert)
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