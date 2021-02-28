RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чутки про Макса Барських і російську співачку підтвердилися: спливло відео

Автор: Lite

Український співак, кумир молоді Макс Барських і російська виконавиця Zivert вже в цьому році випустять спільну композицію. Потенційний хіт, що отримав назву "Bestseller".

Про це свідчать студійні ролики, опубліковані артистами в соціальних мережах.

Таким чином, один з найпопулярніших і затребуваних українських поп-виконавців Макс Барських і 30-річна Юлія Зіверт, що прославилася після виходу пісень "Beverly Hills" та "Life", підтвердили здогадки своїх шанувальників про майбутній дует.

На відео видно, як Макс і команда російської зірки в домашній студії скрупульозно працюють над звуком: перебирають тонни семплів, записують голос і шукають відповідний настрій. Такий педантичний, перфекціоністський підхід до творчості і любов до ретровейву - саме те, що ріднить двох суперзірок сучасної поп-музики. Тому випуск спільного треку був лише питанням часу.

Макс Барських і Юлія Зіверт разом працюють над треком "Bestseller"

Дата релізу пісні поки залишається в таємниці. Але відомо, що реліз запланований вже на цю весну.

Фанати артистів прийшли в захват від такої новини.

  • Круто. Чесно кажучи, давно чекаю цей дует. Ще не чув, але для мене це найкращий дует цього року!
  • Не може бути! Два шикарних виконавця в дуеті. Це моя мрія. Чекаю з нетерпінням новий хіт. Сподіваюся, що це буде бомба!
  • Зіверт нещодавно полюбила, а Макса вже давно! Тому, якщо буде дует, для мене це однозначно бомба!
  • Однозначно буде крутий дует: обидва талановиті, харизматичні. Чекаю з нетерпінням
  • Обожнюю сучасних цих виконавців! Ви - найкращі! Дуже цікаво послухати! Дякуємо за мелодизм ваших пісень!
  • Дуже чекаю! Два шикарних виконавця в одній пісні! Дуже гаряча колаборація!
  • Круто спостерігати, як створюються хіти. Побільше таких відосів знімайте. Мегадует!

Zivert (фото: instagram.com/_zivert)

До речі, нещодавно Оля Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.

Також читайте про те, як Полякова у мікрошортах і шкіряних чоботях-панчохах розбурхала мережу фото з донькою в кроп-топі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Культуразвезды
Читайте також
Завжди перемагали: продюсер здивував словами про конкуренцію російських та українських артистів
Український співак привітав з Днем захисника Вітчизни: це наше спільне свято
Прогноз погоди