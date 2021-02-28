Чутки про Макса Барських і російську співачку підтвердилися: спливло відео

Український співак, кумир молоді Макс Барських і російська виконавиця Zivert вже в цьому році випустять спільну композицію. Потенційний хіт, що отримав назву "Bestseller".
Про це свідчать студійні ролики, опубліковані артистами в соціальних мережах.
Таким чином, один з найпопулярніших і затребуваних українських поп-виконавців Макс Барських і 30-річна Юлія Зіверт, що прославилася після виходу пісень "Beverly Hills" та "Life", підтвердили здогадки своїх шанувальників про майбутній дует.
На відео видно, як Макс і команда російської зірки в домашній студії скрупульозно працюють над звуком: перебирають тонни семплів, записують голос і шукають відповідний настрій. Такий педантичний, перфекціоністський підхід до творчості і любов до ретровейву - саме те, що ріднить двох суперзірок сучасної поп-музики. Тому випуск спільного треку був лише питанням часу.
Макс Барських і Юлія Зіверт разом працюють над треком "Bestseller"
Дата релізу пісні поки залишається в таємниці. Але відомо, що реліз запланований вже на цю весну.
Фанати артистів прийшли в захват від такої новини.
Zivert (фото: instagram.com/_zivert)
До речі, нещодавно Оля Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.
Також читайте про те, як Полякова у мікрошортах і шкіряних чоботях-панчохах розбурхала мережу фото з донькою в кроп-топі.