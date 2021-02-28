Чутки про Макса Барських і російську співачку підтвердилися: спливло відео

Таким чином, один з найпопулярніших і затребуваних українських поп-виконавців Макс Барських і 30-річна Юлія Зіверт, що прославилася після виходу пісень "Beverly Hills" та "Life", підтвердили здогадки своїх шанувальників про майбутній дует.

На відео видно, як Макс і команда російської зірки в домашній студії скрупульозно працюють над звуком: перебирають тонни семплів, записують голос і шукають відповідний настрій. Такий педантичний, перфекціоністський підхід до творчості і любов до ретровейву - саме те, що ріднить двох суперзірок сучасної поп-музики. Тому випуск спільного треку був лише питанням часу.

Макс Барських і Юлія Зіверт разом працюють над треком "Bestseller"

Дата релізу пісні поки залишається в таємниці. Але відомо, що реліз запланований вже на цю весну.

Фанати артистів прийшли в захват від такої новини.

Круто. Чесно кажучи, давно чекаю цей дует. Ще не чув, але для мене це найкращий дует цього року!

Не може бути! Два шикарних виконавця в дуеті. Це моя мрія. Чекаю з нетерпінням новий хіт. Сподіваюся, що це буде бомба!

Зіверт нещодавно полюбила, а Макса вже давно! Тому, якщо буде дует, для мене це однозначно бомба!

Однозначно буде крутий дует: обидва талановиті, харизматичні. Чекаю з нетерпінням

Обожнюю сучасних цих виконавців! Ви - найкращі! Дуже цікаво послухати! Дякуємо за мелодизм ваших пісень!

Дуже чекаю! Два шикарних виконавця в одній пісні! Дуже гаряча колаборація!

Круто спостерігати, як створюються хіти. Побільше таких відосів знімайте. Мегадует!

Zivert (фото: instagram.com/_zivert)