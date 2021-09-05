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Смелая Никитюк в кожаных шортах заговорила о личном: дождь скрывает мои слезы

Автор: Styler

Леся Никитюк в последнее время радует поклонники своими смелыми женственными образами – то соблазнительно позирует в микробикини, то разгуливает в атласном корсете и мини, демонстрируя стройные формы и модельные параметры.

Очередная порция кадров в эффектных луках ждала поклонников Леди Ле на ее странице в Instagram.

Леся прогулялась после дождя по Киеву в смелом и соблазнительном образе. Для прменада по центру она выбрала кожаные шорты, черный пиджак оверсайз, топ с абстрактным принтом и трендовые грубые сапоги оливкового оттенка. Она захватила с собой удобную вместительную стеганую сумку а глаза скрыла за солнечными очками в модной оправе.

Леся Никитюк показала дерзкий образ на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили дерзкий образ своей любимицы и завалили ее комплиментами.

  • Что это за красотка такая?
  • Ты шикарная
  • Клевая
  • Поначалу не узнала даже
  • Вы как всегда прекрасны
  • Бомба, пушка
  • Эти ноги!
  • Очень стильно и красиво получилось
  • Фигура супер
  • Леся бомба
  • Леся, скажите честно - как вы сделали фигуру? Спорт зал?

Также Леди Ле решила рассказать о своем воскреснем осеннем дне. Так, она опубликовали кадры с видом из окна и подписала их: "Люблю дождь, он может скрыть мои слезы".

Леся поделилась осенним настроением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Впрочем, буквально сразу из-за туч вышло солнце, и Леся отправилась по делам.

Леся примеряла смелые образы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она успела продемонстрировать поклонникам необычный образ дня - черный топ на тонких бретелях и оранжевое ассиметричное платье-рубашка. Второй лук звезды был куда более дерзким – латексный корсет с плотными чашечками и облегающие лосины, повторяющие в точности изгибы тела стройной Леси.

Леся показала себя в латексе с ног до головы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась макияжем и неожиданно сравнила себя с пещерным человеком.

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Леся Никитюк