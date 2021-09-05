Смелая Никитюк в кожаных шортах заговорила о личном: дождь скрывает мои слезы

Леся Никитюк в последнее время радует поклонники своими смелыми женственными образами – то соблазнительно позирует в микробикини, то разгуливает в атласном корсете и мини, демонстрируя стройные формы и модельные параметры.
Очередная порция кадров в эффектных луках ждала поклонников Леди Ле на ее странице в Instagram.
Леся прогулялась после дождя по Киеву в смелом и соблазнительном образе. Для прменада по центру она выбрала кожаные шорты, черный пиджак оверсайз, топ с абстрактным принтом и трендовые грубые сапоги оливкового оттенка. Она захватила с собой удобную вместительную стеганую сумку а глаза скрыла за солнечными очками в модной оправе.
Леся Никитюк показала дерзкий образ на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники оценили дерзкий образ своей любимицы и завалили ее комплиментами.
Также Леди Ле решила рассказать о своем воскреснем осеннем дне. Так, она опубликовали кадры с видом из окна и подписала их: "Люблю дождь, он может скрыть мои слезы".
Леся поделилась осенним настроением (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Впрочем, буквально сразу из-за туч вышло солнце, и Леся отправилась по делам.
Леся примеряла смелые образы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Она успела продемонстрировать поклонникам необычный образ дня - черный топ на тонких бретелях и оранжевое ассиметричное платье-рубашка. Второй лук звезды был куда более дерзким – латексный корсет с плотными чашечками и облегающие лосины, повторяющие в точности изгибы тела стройной Леси.
Леся показала себя в латексе с ног до головы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась макияжем и неожиданно сравнила себя с пещерным человеком.