Смелое декольте и бриллианты: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила сеть

Ким позирует в сером топе из своей новой коллекции, а дополняет ее лук роскошное бриллиантовое колье. Звезда сделала селфи, на котором видно только смелое декольте, которое подчеркнуло пышную грудь экс-супруги Канье Уэста. Макияж с длинными накладными ресницами и чувственными губами, а также укладка легкой волной стали отличным решением для подобного аутфита.

Ким Кардашьян соскучилась по бриллиантам (фото: instagram.com/kimkardashian)

С первого взгляда кажется, что Ким находится не в своей гардеробной, а на каком-либо светском приеме. Поскольку все фанаты соскучились по роскошным вечерним выходам дивы, они невероятно обрадовались такому контенту.

"Мне кажется, ты просто не можешь стать красивее", "Она выглядит нереально", "Боже", "Идеал", "Что за красота", "Это бомба", "Ты так удивительна", - не утихает поток комплиментов.