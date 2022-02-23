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Не смогли сопротивляться притяжению: стали известны подробности нового романа Илона Маска

Автор: Татьяна Турчаникова

Илон Маск нашел новую любовь, девушкой миллиардера стала актриса из Австралии Наташа Бассетт.

Инсайдер рассекретил новые подробности романа знаменитостей. Илон расстался с женой, певицей Граймс, еще осенью 2021 года, через несколько месяцев после рождения их сына.

Как пишет Hollywoodlife, "Маск встретил Наташу вскоре после разрыва с Граймс, но это была случайность. Оба не хотели ничего серьезного, но не смогли игнорировать невероятную химию между ними".

Илон и Наташа не смогли сопротивляться притяжению (фото: Getty Images, коллаж Lite)

По словам инсайдера, сейчас Наташа и Илон все больше сближаются, актриса сопровождала предпринимателя в рабочую поездку в Остин. Пара успела провести вместе каникулы, Илон даже успел познакомить Наташу со своей мамой.

Одна черта особенно привлекает Илона в Наташе: ее ум и эрудиция.

Сейчас пара не стремится выставить свои отношения напоказ, но и не скрывает их, просто наслаждаясь тем, что между ними происходит.

Раньше мы писали, кто такая Наташа Бассетт, новая любовь Илона Маска.

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