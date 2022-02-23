Не смогли сопротивляться притяжению: стали известны подробности нового романа Илона Маска

Инсайдер рассекретил новые подробности романа знаменитостей. Илон расстался с женой, певицей Граймс, еще осенью 2021 года, через несколько месяцев после рождения их сына.

Как пишет Hollywoodlife, "Маск встретил Наташу вскоре после разрыва с Граймс, но это была случайность. Оба не хотели ничего серьезного, но не смогли игнорировать невероятную химию между ними".