Не змогли чинити опір притяжінню: стали відомі подробиці нового роману Ілона Маска

Інсайдер розсекретив нові подробиці роману знаменитостей. Ілон розлучився з дружиною, співачкою Граймс, ще восени 2021 року, через кілька місяців після народження їхнього сина.

Як пише Hollywoodlife, "Маск зустрів Наташу незабаром після розриву з Граймс, але це була випадковість. Обидва не хотіли нічого серйозного, але не змогли ігнорувати неймовірну хімію між ними".