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Снегурочка – бомба: Каменских в экстремальном кожаном мини вызвала фурор в сети

Автор: Styler

Настя Каменских в предвкушении Нового года. Певица успела украсить свой дом и даже составила список полезных подарков, которым поделилась с поклонниками. Настал черед праздничной фотосессии!

В Instagram-аккаунте она разместила результаты эффектного новогоднего фотосета.

Настя расположилась на диване в новогодних интерьерах и среди праздничного убранства. Она позирует в ультракоротком кожаном платье кремово-бежевого оттенка, надела гетры в тон и набросила на плечи теплый и уютный свитер молочного оттенка.

Настя Каменских покорила соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Звезда собрала кудрявые волосы в высокий хвост и отдала предпочтение золотым украшениям.

"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - поделилась своим приподнятым настроением певица.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного и женственного образа Насти.

  • Очень красивые фотки, с такой прической совсем другая,образ – огонь
  • Сексуальная и очень красивая
  • Какая же вы красивая
  • Снегурочка – бомба
  • Ты прекрасна
  • Такая невероятная
  • Прекрасная леди
  • Очень красивая, яркая!
  • Повезло, Потапу
  • Классная!

Напомним, что Настя Каменских появилась на съемках популярного шоу в ярко-красном платье и лаковых ботфортах с непривычной прической.

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Настя Каменских