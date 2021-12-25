RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Снігуронька - бомба: Каменських в екстремальному шкіряному міні викликала фурор в мережі

Автор: Styler

Настя Каменських в передчутті Нового року. Співачка встигла прикрасити свій будинок і навіть склала список корисних подарунків, яким поділилася з шанувальниками. Настала черга святкової фотосесії!

В Instagram-акаунті вона розмістила результати ефектного новорічного фотосету.

Настя розташувалася на дивані в новорічних інтер'єрах і серед святкового оздоблення. Вона позує в ультракороткій шкіряній сукні кремово-бежевого відтінку, одягла гетри в тон і накинула на плечі теплий і затишний светр молочного відтінку.

Настя Каменських підкорила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Зірка зібрала кучеряве волосся у високий хвіст і віддала перевагу золотим прикрасам.

"Кінець грудня - це постійне відчуття свята. Затишні вечори, в'язані речі, пошуки подарунків, радість кожному красивому снігопаду ніби вперше. І тихе передчуття дива. Яке ось-ось трапиться. Адже коли, як не напередодні Нового року і Різдва", - поділилася своїм піднесеним настроєм співачка.

Шанувальники прийшли в захват від спокусливого і жіночного образу Насті.

  • Дуже красиві фотки, з такою зачіскою зовсім інша, образ - вогонь
  • Сексуальна і дуже красива
  • Яка ж ви красива
  • Снігуронька - бомба
  • Ти прекрасна
  • Така неймовірна
  • Прекрасна леді
  • Дуже красива, яскрава!
  • Пощастило, Потапу
  • Класна!

Нагадаємо, що Настя Каменських з'явилася на зйомках популярного шоу у яскраво-червоній сукні і лакових ботфортах з незвичною зачіскою.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських