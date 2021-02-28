Не собирался жениться: Лилия Подкопаева удивила необычной историей любви с мужем в США

Гимнастка переехала на ПМЖ в город Атланта в 2017 году. До этого она уже 20 лет работала в США, где у нее были долгосрочные контакты. На тот момент у Лилии было двое детей – приемный сын Вадим и дочь Каролина.

Друзья спортсменки попросила своего знакомого встретить Лилию в Атланте и помочь с переездом. Им оказался Игорь. Звонок поступил в 8 утра. Бизнесмен не знал, кем является Лилия, но согласился помочь, хоть гимнастке было неловко. Затем они встретились за дружеским ужином.

После первой же встречи Игорь стал настойчивым – звонил, приглашал в ресторан. Тогда Лилия не настроена была на легкомысленные отношения, а лишь на серьезные.

Лилия с мужем могут часами разговаривать и наслаждаться общением (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Он не собирался жениться. У него есть двое детей. Он обозначил это. Я ему сказала: "Ты хороший парень и мне симпатичен. Но лучше здесь поставить точку. Потому что я хочу замуж". Он пригласил меня раз на ужин, два на ужин. А потом я говорю: "Ты меня все время кормишь. Могу ли я пригласить тебя? И я собралась на этом ужине расставить все точки", - вспомнила она.

Вечером Игорь позвонил и сказал, что пригласил частного шеф-повара, который приготовит ужин из семи блюд, и она поехала к бизнесмену домой. Лилия намеревалась закончить отношения, ведь их планы на будущее не совпадали, а гимнастка начинала влюбляться. Но Игорь опередил спортсменку и неожиданно сделал ей предложение.

Лилия признается, что муж ее балует (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На помолвку он подарил Лилии кольцо с бриллиантом почти в семь карат. "Я чувствовала онемение, оцепенение. "Как так быстро? Как, уже?" - рассказала о своей первой реакции гимнастка.

"Игорь наш кормилец, он балует нас. Он понимает, что я до пенсии не могу делать мастер-классы. И мы продумываем дальнейшие шаги в бизнесе. В силу того, что у нас маленький ребенок и мне не 18 лет, то приоритеты меняются, мы обговариваем наши планы", – рассказала Лилия.

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