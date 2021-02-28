Не збирався одружитися: Лілія Подкопаєва здивувала незвичайною історією кохання з чоловіком в США

Гімнастка переїхала на ПМЖ в місто Атланта в 2017 році. До цього вона вже 20 років працювала в США, де у неї були довгострокові контакти. На той момент у Лілії було двоє дітей – прийомний син Вадим і дочка Кароліна.

Друзі спортсменки попросила свого знайомого зустріти Лілію в Атланті і допомогти з переїздом. Ним виявився Ігор. Дзвінок надійшов о 8 ранку. Бізнесмен не знав, ким є Лілія, але погодився допомогти, хоч гімнастці було ніяково. Потім вони зустрілися за дружньою вечерею.

Після першої ж зустрічі Ігор став наполегливим – дзвонив, запрошував у ресторан. Тоді Лілія не була налаштована на легковажні стосунки, а лише на серйозні.

Лілія з чоловіком можуть годинами розмовляти і насолоджуватися спілкуванням (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Він не збирався одружитися. У нього є двоє дітей. Він позначив це. Я йому сказала: "Ти хороший хлопець і мені симпатичний. Але краще тут поставити крапку. Тому що я хочу заміж". Він запросив мене раз на вечерю, два на вечерю. А потім я кажу: "Ти мене годуєш. Чи можу я запросити тебе? І я зібралася на цьому вечері розставити всі крапки", - згадала вона.

Увечері Ігор подзвонив і сказав, що запросив приватного шеф-кухаря, який приготує вечерю з семи страв, і вона поїхала до бізнесмена додому. Лілія мала намір закінчити відносини, адже їх плани на майбутнє не збігалися, а гімнастка починала закохуватися. Але Ігор випередив спортсменку і несподівано зробив їй пропозицію.

Лілія зізнається, що чоловік її балує (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На заручини він подарував Лілії каблучку з діамантом майже в сім карат. "Я відчувала оніміння, заціпеніння. "Як так швидко? Як, уже?" - розповіла про свою першу реакцію гімнастка.

"Ігор наш годувальник, він балує нас. Він розуміє, що я до пенсії не можу робити майстер-класи. І ми продумуємо подальші кроки в бізнесі. В силу того, що у нас маленька дитина і мені не 18 років, то пріоритети змінюються, ми обговорюємо наші плани", – розповіла Лілія.

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