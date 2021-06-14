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Соблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формами

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США, Понедельник 14 июня 2021 20:24
Соблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян продемонстрировала новый образ, который перевоплотил ее буквально в героиню сказок. С вычурными и фантазийными элементами, он подчеркнул самые лучшие стороны фигуры инста-дивы и вызвал восторг ее поклонников.

Новый пост собрал максимум позитивных реакций.

Ким позирует в травяного оттенка костюме: укороченных брюках и пиджаке. А под него надела откровенный корсет в виде языков пламени. Из аксессуаров она надела колье в виде золотых кругов, а на ноги обула босоножки на высоких шпильках. В завершение лука ей сделали яркий макияж с графичными элементами, а также маникюр с длинными закрученными ногтями.

Соблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формамиСоблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формамиСоблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формамиСоблазнительна колдунья: полуобнаженная Ким Кардашьян блеснула роскошными формамиКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким не сказала, для чего она устроила данную съемку, но судя по отметкам, это новый кампейн косметического бренда Кардашьян.

Фанаты засыпали знаменитость многочисленными приятными словами: "Этот лук так хорош!", "Оглушительна", "Я нуждаюсь в этом, позитивные вибрации только", "Мне так нравится твой аутфит и мейк-ап", "Восхитительна", "Красивая", "О да", "Огонь", - пишут фанаты.

Ранее Ким показала, как носить самый модный топ этого лета.

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