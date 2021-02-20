Соблазнительная Дорофеева в необычном топе устроила постельный фотосет: невероятная красотка

Надя не скрывает своей любви к вещам в спортивном стиле. Поэтому в одном образе решила соеденить сексуальность и комфорт. Она выбрала светлый топ необычного кроя с завязками внизу, больше напоминающий комбидрес. Вырезы по бокам дали возможность похвастаться тонкой талией и сделали образ еще более соблазнительным. Надя дополнила лук спортивными штанами на резинках и с молнией внизу, которые подчеркнули ее стройность.

Локацией для съемки певица выбрала кровать, где расположилась в соблазнительных позах, подбирая выгодные ракурсы.

Надя устроила пикантный фотосет в необычном аутфите (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Голосуем. Ставь в комментах эмоджи, кто ты сегодня

1.сестрица

2.львица

3.тигрица

4.сурок

5.ленивец", - предложила поклонникам интересную активность певица.

Подписчики начали искать наиболее точное для себя определение. Без комплиментов они артистку не оставили.

"Какая ты замечательная", "Вай красотка", "Милашка", "Надя, ты обладаешь невероятной красотой", "Какая кайфовая", - писали фаны.