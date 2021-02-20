Спокуслива Дорофєєва в незвичайному топі влаштувала постільний фотосет: неймовірна красуня

Надя не приховує своєї любові до речей в спортивному стилі. Тому в одному образі вирішила з'єднати сексуальність і комфорт. Вона вибрала світлий топ незвичайного крою з зав'язками внизу, що більше нагадує комбідрес. Вирізи з боків дали можливість похвалитися тонкою талією і зробили образ ще більш спокусливим. Надя доповнила лук спортивними штанами на резинках і з блискавкою внизу, які підкреслили її стрункість.

Локацією для зйомки співачка вибрала ліжко, де розташувалася в спокусливих позах, підбираючи вигідні ракурси.

Надя влаштувала пікантний фотосет в незвичайному аутфіті (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Голосуємо. Став в коментах эмоджи, хто ти сьогодні

1.сестриця

2.левиця

3.тигриця

4.бабак

5.лінивець", - запропонувала шанувальникам цікаву активність співачка.

Підписники почали шукати найбільш точне для себе визначення. Без компліментів вони артистку не залишили.

"Яка ти чудова", "Вай красуня", "Милашка", "Надя, ти володієш неймовірною красою", "Яка кайфова", - писали фани.