Соблазнительная наездница: Белла Хадид демонстрирует стройную фигуру на домашних фото

Белла Хадид, как и ее старшая сестра Джиджи, выросла на ферме своей бабушки. А потому она с детства обожает лошадей, которых держали ее родные. Сейчас популярная во всем мире модель не упускает возможности отправиться на ранчо, чтобы вволю насладиться общением со своими "воспитанниками". Весь период карантина Белла практически полностью провела на природе, регулярно радуя фанатов в своем блоге многочисленными фото. Примечательно, что даже для прогулок на ферме Хадид старается выбрать стильные и эффектные образы, которые вполне могут стать основой удачного лука даже вне ранчо.

Белла на ферме (фото: instagram.com/bellahadid)

На новых фото Белла примерила облегающие бриджи болотного оттенка, а также горчичный джемпер с объемными рукавами. Наряд дополнили высокие сапоги, а также шлем и перчатки. Белла сделала легкий макияж с розовыми губами, а волосы заплела в хвост, чтобы ничто не мешало наслаждаться поездкой. Модель показала несколько фото, на которых предстала вместе с одной из любимых лошадей. Судя по фото, девушка явно отлично ладит с этими животными!

К слову, на серии других кадров Белла показала, что любит не только кататься, но и с удовольствием занимается хозяйством. Модель, которую в прошлом году признали самой красивой в мире, лихо управляется со стрижкой лошадок. "На этой приятно смотреть?", - написала девушка под галереей видео.

Напомним, ранее супермодель показала жаркие кадры с последнего показала Рианны, где примерила невероятно соблазнительный образ.