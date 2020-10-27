Спокуслива наїзниця: Белла Хадід демонструє струнку фігуру на домашніх фото

Белла Хадід, як і її старша сестра Джіджі, виросла на фермі своєї бабусі. А тому вона з дитинства обожнює коней, яких тримали її рідні. Зараз популярна у всьому світі модель не упускає нагоди вирушити на ранчо, щоб досхочу насолодитися спілкуванням зі своїми "вихованцями". Весь період карантину Белла практично повністю провела на природі, регулярно радуючи фанатів у своєму блозі численними фото. Примітно, що навіть для прогулянок на фермі Хадід намагається вибрати стильні і ефектні образи, які цілком можуть стати основою вдалого лука навіть поза ранчо.

Белла на фермі (фото: instagram.com/bellahadid)

На нових фото Белла приміряла облягаючі бриджі болотного відтінку, а також гірчичний джемпер з об'ємними рукавами. Вбрання доповнили високі чоботи, а також шолом і рукавички. Белла зробила легкий макіяж з рожевими губами, а волосся заплела в хвіст, щоб ніщо не заважало насолоджуватися поїздкою. Модель показала кілька фото, на яких постала разом з одним з улюблених коней. Судячи з фото, дівчина явно відмінно ладнає з цими тваринами!

До речі, на серії інших кадрів Белла показала, що любить не тільки кататися, але і з задоволенням займається господарством. Модель, яку в минулому році визнали найкрасивішою у світі, хвацько управляється зі стрижкою конячок. "На цій приємно дивитися?", - написала дівчина під галереєю відео.

Нагадаємо, раніше співачка показала спекотні кадри з останнього показала Ріанни, де приміряла неймовірно спокусливий образ.