Соблазнительная Никитюк без белья сверкнула экстремальным декольте и вызвала зависть у MARUV

Леся Никитюк зарекомендовала себя не только как народная ведущая и шоувумен, которую обожают зрители за искрометный юмор, но и блогер, за которым интересно наблюдать в Instagram . За ее жизнью следит более 3,5 млн подписчиков, и Леди Ли их не разочаровывает. Звезда размещает фото и видео знаковых моментов из своей повседневной жизни и демонстрирует эффектные образы, ведь ведущая обожает красоваться в стильных нарядах. Так, Леся опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором позировала в откровенном вечернем образе.

Теледива расположилась на полу в черном блестящем люрексовом платье мини с экстремальным декольте – под нарядом не оказалось белья. Ее волосы уложены в естественные локоны. А макияж сделан с акцентом на губы. Рядом в ведерке стоит бутылка шампанского и наполненный бокал.

"Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр... Хоть это бывает не часто... я про кадр", – с юмором подписала фото Леся.

Леся Никитюк показала стройные формы в мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Позже она похвасталась своим новым приобретением, которое помогает ведущей скрашивать пасмурные дни за окном. Леди Ле показала изящные туфли с оригинальным каблуком и пряжкой, щедро усыпанной камнями от Amina Buddy.

"Яркий акцент в этот серый день. P.s. Надеюсь, вечером этот акцент не натрет мне мозоль", – выразила свое желание Леся.

Леся Никитюк похвасталась оригинальной обувью (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я за ними охочусь", - оставила подпись под фото обновы подруга ведущей, MARUV. "Ага! Знаешь сколько тебе концертов на них работать? Аж полтора", – с юмором ответила ей Леся.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в соблазнительном домашнем комплекте показала, как наводит красоту.