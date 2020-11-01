Соблазнительная ведьмочка: Леся Никитюк взволновала сеть аппетитными формами в нескромном платье

Леся Никитюк никогда не упускает повода повеселиться. А Хэллоуин к тому же стал очередным поводом покрасоваться в необычном образе. Звезда решила в который раз сделать ставку на свою роскошную фигуру и не прогадала.

Леся надела черное платье с корсетом и пышной юбкой из фатина, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы и хрупкие плечи. А благодаря умению эффектно позировать – и стройные ноги экс-ведущей "Орла и Решки". В дополнение к наряду она подобрала ободок в черно-оранжевых тонах самого "страшного" праздника года, а также колье и браслеты. Волосы она распустила, предварительно их выровняв, а макияж сделала сдержанный, без кричащих и пугающих элементов в духе Хэллоуина.

Леся Никитюк не любит скучать (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Образ получился соблазнительным и гармоничным, и фанаты не могли не отметить это. "Какая красивущая", "Вау, вау, вау", "Красивенько и совсем не страшно", "Крутой образ, красотка", "Сногсшибательная", "Царица тыкв", - пишут фанаты. Многие также отметили, что Леся – отличная сестра и тетя для девочек, с которыми появилась в кадре. И что она – отличный пример того, что праздники нужно проводить с семьей.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала еще более откровенный и притягательный образ, представ перед фанатами в боди и ажурных колготках.