Соблазнительный воин: Ким Кардашьян в наряде цвета хаки восхитила точеной фигурой

Ким надела короткое платье с эффектным лифом, которое сделало ее выдающуюся фигуру просто совершенной. Тонкая талия, пышная грудь, стройные ноги и тонкие руки - Ким заметно похорошела, несмотря на нелегкий период развода. Дополнили лук сапоги-ботфорты на шпильках, яркий макияж и укладка "пляжная волна".

Ким Кардашьян в новом наряде (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-летняя звезда сделала несколько кадров на ступеньках своего дома, позируя так, чтобы ее знаменитые формы предстали в самом выгодном свете. В качестве подписи она использовала несколько разноцветных сердечек в тон своему образу.

"Блиннн!!!!! Лейтенант Кимми буквально готов к войне!", - написала младшая сестра Ким Хлое. К ней присоединились и поклонники, засыпав Ким комплиментами: "Восхитительна", "Удивительная женщина", "Горячо", "Какой красивой может быть личность"…