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Соблазнительный воин: Ким Кардашьян в наряде цвета хаки восхитила точеной фигурой

Автор: Lite

Ким Кардашьян не перестает радовать фанатов своими стильными образами. В этот раз она примерила соблазнительный наряд в защитной расцветке. Тем самым как бы намекая, что намерена воевать до конца.

Фото горячей мамочки появились в ее блоге сети Instagram, на который подписаны более 211 миллионов человек.

Ким надела короткое платье с эффектным лифом, которое сделало ее выдающуюся фигуру просто совершенной. Тонкая талия, пышная грудь, стройные ноги и тонкие руки - Ким заметно похорошела, несмотря на нелегкий период развода. Дополнили лук сапоги-ботфорты на шпильках, яркий макияж и укладка "пляжная волна".

Ким Кардашьян в новом наряде (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-летняя звезда сделала несколько кадров на ступеньках своего дома, позируя так, чтобы ее знаменитые формы предстали в самом выгодном свете. В качестве подписи она использовала несколько разноцветных сердечек в тон своему образу.

"Блиннн!!!!! Лейтенант Кимми буквально готов к войне!", - написала младшая сестра Ким Хлое. К ней присоединились и поклонники, засыпав Ким комплиментами: "Восхитительна", "Удивительная женщина", "Горячо", "Какой красивой может быть личность"…

Ранее мы писали, что мама Ким - Крис Дженнер - впервые высказалась о том, как проходит развод ее дочери.

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Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэстмодастиль
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