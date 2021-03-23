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Спокусливий воїн: Кім Кардашьян у вбранні кольору хакі захопила витонченою фігурою

Автор: Lite

Кім Кардашьян не перестає радувати фанатів своїми стильними образами. Цього разу вона приміряла спокусливий лук у захисному забарвленні. Тим самим як би натякаючи, що має намір воювати до кінця.

Фото гарячої матусі з'явилися в її блозі мережі Instagram, на який підписано понад 211 мільйонів чоловік.

Кім одягла коротку сукню з ефектним ліфом, яка зробила її видатну постать просто досконалою. Тонка талія, пишні груди, стрункі ноги і тонкі руки - Кім помітно погарнішала, незважаючи на нелегкий період розлучення. Доповнили аутфіт чоботи-ботфорти на шпильках, яскравий макіяж і укладка "пляжна хвиля".

Кім Кардашьян у новому вбранні (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-річна зірка зробила кілька кадрів на сходах свого будинку, позуючи так, щоб її знамениті форми постали в найбільш вигідному світлі. В якості підпису вона використала кілька різнокольорових сердечок в тон своєму образу.

"Чорт!!!!! Лейтенант Кіммі буквально готовий до війни!", - написала молодша сестра Кім Хлое. До неї приєдналися і прихильники, засипавши Кім компліментами: "Чудова", "Дивна жінка", "Гаряче", "Якою красивою може бути особистість"...

Раніше ми писали, що мама Кім - Кріс Дженнер - вперше висловилася про те, як проходить розлучення її дочки.

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Новини України Кім КардашянКанье Уэстмодастиль
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