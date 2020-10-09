Сочная бомбита: Леся Никитюк в микробикини сравнила себя с молодой Шэрон Стоун

Ведущая показала во всей красе прелести фигуры
Леся Никитюк только недавно вернулась домой после отдыха в Турции с подругаи, как снова решила променять украинскую дождливую осень на турецкий солнечный пляж. Она улетела на отдых в Анталию с компанией друзей и продолжает радовать поклонников горячими фото в бикини. Так, на странице в Instagram Леди Ле показала несколько пикантных кадров в микробикини и засветила упругие ягодицы.
Ведущая без грамма макияжа, в шляпке кокетливо и призывно позирует на камеру. На ней – черный крошечный бикини, который не смог скрыть сексапильные изгибы Леси, а главный акцент в кадре достался… ее пятой точке.
"Шерон Стоун. Молодые годы", - кокетливо подписала горячие фото Леся.
Больше всего комплиментов заслужили ягодицы Леди Ле. Некоторые поклонники признались, что даже не сразу увидели на Лесе головной убор и остальные детали ее пляжного образа.
Напомним, что недавно Леся Никитюк покрасовалась в актуальных образах осени 2020 ради съемок для известного глянцевого издания.
Кстати, ранее "голая" Никитюк раззадорила сеть "аппетитным" фото с блюдом деликатесов возле горячего чана.