Сочная бомбита: Леся Никитюк в микробикини сравнила себя с молодой Шэрон Стоун

Леся Никитюк только недавно вернулась домой после отдыха в Турции с подругаи, как снова решила променять украинскую дождливую осень на турецкий солнечный пляж. Она улетела на отдых в Анталию с компанией друзей и продолжает радовать поклонников горячими фото в бикини. Так, на странице в Instagram Леди Ле показала несколько пикантных кадров в микробикини и засветила упругие ягодицы.

Ведущая без грамма макияжа, в шляпке кокетливо и призывно позирует на камеру. На ней – черный крошечный бикини, который не смог скрыть сексапильные изгибы Леси, а главный акцент в кадре достался… ее пятой точке.

"Шерон Стоун. Молодые годы", - кокетливо подписала горячие фото Леся.

Больше всего комплиментов заслужили ягодицы Леди Ле. Некоторые поклонники признались, что даже не сразу увидели на Лесе головной убор и остальные детали ее пляжного образа.

Орешки что надо!

Шляпу сразу и не увидишь

Леся, какая у тебя шикарная....шляпа

Ого Леся! Какая красотка!

Сочная бомбита

Очень сексуальная, я бы сказала аппетитная

Классная попа

Леся, ты такая чудесная. Тело – супер. Ты неповторимая

Крепкий орешек

Ну да, прям как Шерон в 91-ом

Напомним, что недавно Леся Никитюк покрасовалась в актуальных образах осени 2020 ради съемок для известного глянцевого издания.

Кстати, ранее "голая" Никитюк раззадорила сеть "аппетитным" фото с блюдом деликатесов возле горячего чана.