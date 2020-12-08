Сочный персик: Эшли Грэм в одних трусиках засветила аппетитные ягодицы

Эшли Грэм знает: нет лучшего способа привлечь внимание публики в сети Instagram, чем обнаженное тело. В новом посте пышнотелая модель сделала ставку на горячие образы, представ по пояс голой.

Она позирует в темно-синих трусиках Juicy Couture, лежа в кровати и повернувшись к камере спиной. Акцент молодая мама сделала на своих упругих ягодицах, которые она регулярно качает в спортзале. К слову, Эшли, как обычно, не стала скрывать целлюлит и растяжки. И это ничуть не испортило картинку. Соблазнительный образ дополнили натуральный макияж и небрежная укладка. Получилось горячо!

Эшли покорила сеть в который раз (фото: instagram.com/ashleygraham)

Также Эшли решила показать еще один лук в этом же духе. Она примерила трусики нежно-розового оттенка, которые дополнила желтой шубкой из искусственного меха, надетой прямо на голое тело. Золотое колье, кольца на обеих руках и крупные серьги стали удачным дополнением к дерзкому и яркому образу. В подписи она обыграла первое слово в названии известного бренда "Juicy", проведя параллель со своей роскошной фигурой.

"Я держу себя в сочной форме, я ем это на обед", - процитировала она строчку песни Doja Cat, сопроводив ее массой эмодзи фруктов. "Вау, это что-то", "Эшли, ты прекрасна", "Восхитительная", "Лучшая", "Девушка мечты", "Роскошная женщина", "Мне нравится твой персик", "Ты просто вдохновение для меня! Я люблю тебя очень сильно, девочка", "Выглядишь отлично, мамочка", - не унимается публика.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала обнаженное тело в душе.