Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко сейчас отдыхает в Италии. Девушка поделилась редким фото в купальнике.
Соответствующий кадр был опубликован в Instagram знаменитости.
На снимке артистка запечатлена в черном бикини с завязками, демонстрируя стройную фигуру. Она позирует, стоя в море на фоне живописного моста через скалы. Фото было сделано в так называемом фьорде Фуроре, что расположен на юге Италии.
Екатерина эффектно смотрит в сторону, повернув голову.
"Время почувствовать что-то особенное", - подписала кадр певица.
Еще несколько фото она выложила в разделе сторис.
Екатерина Павленко показала яркие кадры с отдыха в Италии (фото: instagram.com/monokatee)
Подписчики засыпали Павленко комплиментами и поинтересовались температурой воды, на что та призналась, что около 17 градусов.
Напомним, ранее солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации.
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