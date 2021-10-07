Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии

На снимке артистка запечатлена в черном бикини с завязками, демонстрируя стройную фигуру. Она позирует, стоя в море на фоне живописного моста через скалы. Фото было сделано в так называемом фьорде Фуроре, что расположен на юге Италии.

Екатерина эффектно смотрит в сторону, повернув голову.

"Время почувствовать что-то особенное", - подписала кадр певица.

Еще несколько фото она выложила в разделе сторис.

Екатерина Павленко показала яркие кадры с отдыха в Италии (фото: instagram.com/monokatee)

Подписчики засыпали Павленко комплиментами и поинтересовались температурой воды, на что та призналась, что около 17 градусов.