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Солістка групи Go_A засвітила фігуру в купальнику на відпочинку в Італії

Автор: Марина Настевич

Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п'яте місце на конкурсі "Євробачення", Катерина Павленко зараз відпочиває в Італії. Дівчина поділилася рідкісним фото в купальнику.

Відповідний кадр був опублікований в Instagram знаменитості.

На знімку артистка відображена в чорному бікіні із зав'язками, демонструючи струнку фігуру. Вона позує, стоячи в морі на тлі мальовничого моста через скелі. Фото було зроблено в так званому фіорді Фуроре, що розташований на півдні Італії.

Катерина ефектно дивиться в сторону, повернувши голову.

"Час відчути щось особливе", - підписала кадр співачка.

Ще кілька фото вона виклала в розділі сторіс.

Катерина Павленко показала яскраві кадри з відпочинку в Італії (фото: instagram.com/monokatee)

Підписники засипали Павленко компліментами і поцікавилися температурою води, на що та зізналася, що близько 17 градусів.

  • Мої очі зловили кайф...
  • Класно, що ви нарешті на відпочинку
  • Солістка українського гурту go_a вирушила до Італії спокушати вокаліста Монескін!!!
  • Красива дівчина на красивому фоні! Нашуміли, тепер можна і відпочити!
  • Якщо мене спитають, шо таке ідеал, я просто покажу це фото
  • Ваууу. Богиня
  • Яка гарна
  • Неймовірна просто!
  • Ну як можна бути такою красивою?
  • Не холодно?
  • Скільки прекрасного в одному фото

Нагадаємо, раніше солістка Go_A розповіла правду про свою орієнтацію.

Також ми писали, що фронтвумен Go_A розповіла про боротьбу за власне життя і зізналася: був момент, коли смерть здавалася неминучою.

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GO_A