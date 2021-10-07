Солістка групи Go_A засвітила фігуру в купальнику на відпочинку в Італії

На знімку артистка відображена в чорному бікіні із зав'язками, демонструючи струнку фігуру. Вона позує, стоячи в морі на тлі мальовничого моста через скелі. Фото було зроблено в так званому фіорді Фуроре, що розташований на півдні Італії.

Катерина ефектно дивиться в сторону, повернувши голову.

"Час відчути щось особливе", - підписала кадр співачка.

Ще кілька фото вона виклала в розділі сторіс.

Катерина Павленко показала яскраві кадри з відпочинку в Італії (фото: instagram.com/monokatee)

Підписники засипали Павленко компліментами і поцікавилися температурою води, на що та зізналася, що близько 17 градусів.