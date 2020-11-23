UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Солнечная семейка: Лилия Ребрик с мужем и детьми умилили фанатов необычным нарядом

Автор: Lite

Лилия Ребрик показала свою счастливую семью

Лилия Ребрик недавно поделилась с фанатами семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье. Вообще, карантин выходного дня, похоже, освободил ведущей кучу времени, так что теперь она успевает проводить еще больше времени с семьей.

Например, Лилия поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Так что ловите идею, как одеваться, чтобы и стильно, и тепло, и все на вас оборачивались.

"А що? Щоб знали", - подписала Лилия свое фото. Как отметили фанаты, несправедливо только то, что собачка осталась без шапочки.

Лилия Ребрик и ее дикая семейка (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники звезды остались в настоящем восторге от такого аутфита их любимой семейки. "Які ви гарнезні!", "Замечательная и солнечная семейка", "Крутооо", "Гарна ідея! Вдягтися у однакові шапки!", "Класс! Сімейка - це сила!", - написали они под снимком.

Напомним, Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьяЛилия Ребрик