Солнечная семейка: Лилия Ребрик с мужем и детьми умилили фанатов необычным нарядом

Лилия Ребрик недавно поделилась с фанатами семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье. Вообще, карантин выходного дня, похоже, освободил ведущей кучу времени, так что теперь она успевает проводить еще больше времени с семьей.

Например, Лилия поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Так что ловите идею, как одеваться, чтобы и стильно, и тепло, и все на вас оборачивались.

"А що? Щоб знали", - подписала Лилия свое фото. Как отметили фанаты, несправедливо только то, что собачка осталась без шапочки.

Лилия Ребрик и ее дикая семейка (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники звезды остались в настоящем восторге от такого аутфита их любимой семейки. "Які ви гарнезні!", "Замечательная и солнечная семейка", "Крутооо", "Гарна ідея! Вдягтися у однакові шапки!", "Класс! Сімейка - це сила!", - написали они под снимком.

Напомним, Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах. В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.