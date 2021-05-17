Она совершенна: Барбара Палвин в крошечном бра восхитила роскошным телом

Барбара позирует в крошечном черном бра, лежа в кровати. На ее лице практически нет макияжа, а потому она выглядит юной и свежей. Волосы модель перекинула на одну сторону, глядя в камеру соблазнительно и томно. В качестве подписи 27-летняя красавица выбрала значок фотоаппарата, отметив автора кадров.

Барбара Палвин на новом фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Стоит ли говорить, что роскошное тело Барбары в достаточно откровенном виде вызвало среди ее поклонников настоящий фурор? Фото девушки оценили в более чем 500 000 лайков за один час. А также засыпали многочисленными восхищенными комментариями.

Напомним, Барбара в последнее время заметно постройнела. И это пришлосб не по вкусу многим ее фанатам. Дело в том, что именно за роскошные формы любили девушку ее многочисленные фанаты. Правда самые верные оценили и более спортивную форму супермодели.