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Она совершенна: Барбара Палвин в крошечном бра восхитила роскошным телом

Автор: Lite

Барбара Палвин снялась в новой фотосессии и поспешила поделиться снимками со своими фанатами.

Супермодель и одна из главных "ангелов" Victoria’s Secret поделилась снимком в своем блоге.

Барбара позирует в крошечном черном бра, лежа в кровати. На ее лице практически нет макияжа, а потому она выглядит юной и свежей. Волосы модель перекинула на одну сторону, глядя в камеру соблазнительно и томно. В качестве подписи 27-летняя красавица выбрала значок фотоаппарата, отметив автора кадров.

Барбара Палвин на новом фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Стоит ли говорить, что роскошное тело Барбары в достаточно откровенном виде вызвало среди ее поклонников настоящий фурор? Фото девушки оценили в более чем 500 000 лайков за один час. А также засыпали многочисленными восхищенными комментариями.

Напомним, Барбара в последнее время заметно постройнела. И это пришлосб не по вкусу многим ее фанатам. Дело в том, что именно за роскошные формы любили девушку ее многочисленные фанаты. Правда самые верные оценили и более спортивную форму супермодели.

Также Барбара показала стильный образ на лето: кожаные брюки и топ отлично подчеркнули ее фигуру.

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