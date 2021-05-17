Вона досконала: Барбара Палвін в крихітному бра захопила розкішним тілом

Барбара позує в крихітному чорному бра, лежачи в ліжку. На її обличчі практично немає макіяжу, а тому вона виглядає юною і свіжою. Волосся модель перекинула на один бік, дивлячись в камеру спокусливо і млосно. В якості підпису 27-річна красуня вибрала значок фотоапарата, зазначивши автора кадрів.

Барбара Палвін на новому фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Чи варто говорити, що розкішне тіло Барбари в досить відвертому вигляді викликало серед її шанувальників справжній фурор? Фото дівчини оцінили в більш ніж 500 000 лайків за одну годину. А також засипали численними захопленими коментарями.

Нагадаємо, Барбара останнім часом помітно пострункішала. І це прийшлось не до смаку багатьом її фанатам. Справа в тому, що саме за розкішні форми любили дівчину її численні фанати. Правда, найвірніші оцінили і більш спортивну форму супермоделі.