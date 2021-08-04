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Вона досконала: Кайлі Дженнер підірвала мережу спекотним фото топлес

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США, Середа 04 серпня 2021 19:34
Вона досконала: Кайлі Дженнер підірвала мережу спекотним фото топлес Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер - одна з найуспішніших бізнесвумен в світі - готується випустити нову колекцію свого бренду Kylie Cosmetics. Вона буде приурочена до дня народження засновниці, яка відзначить 24-річчя 10 серпня.

З такого приводу дівчина влаштувала жарку зйомку, виступивши в якості моделі. Головний акцент в образі зробили на досконалих формах, покривши тіло золотистою фарбою. Родзинка кадрів - в тому, що Кайлі постала напівоголеною, вона знята топлес.

Дженнер позує в маленьких трусиках золотистого кольору, а голі груди прикриває руками. Доповнюють картину макіяж із золотими вкрапленнями і сережки-кільця їх жовтого золота. Волосся інстадіві розпустили, вирівнявши до глянцевого блиску.

"Аааа!!! Мій день народження через 8 днів!!! І, звичайно ж, мені довелося відсвяткувати ще з однією колекцією до дня народження! Продукти з 24-каратного золота на мій 24-й день народження буде випущено 10 серпня", - повідомила дівчина. І вже активно почала ділитися в сторіз новинками.

Вона досконала: Кайлі Дженнер підірвала мережу спекотним фото топлесВона досконала: Кайлі Дженнер підірвала мережу спекотним фото топлесКайлі Дженнер для нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники відреагували на зйомку Кайлі, як завжди - бурхливо і емоційно. Вони не можуть зупинитися в компліментах, називаючи Дженнер "королевою", "найкрасивішою" і просто "богинею". Так що напевно колекція розійдеться відмінно!

Раніше Кайлі Дженнер показала своє тіло в спокусливому бікіні.

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