Вона досконала: Кайлі Дженнер підірвала мережу спекотним фото топлес

Кайлі Дженнер - одна з найуспішніших бізнесвумен в світі - готується випустити нову колекцію свого бренду Kylie Cosmetics. Вона буде приурочена до дня народження засновниці, яка відзначить 24-річчя 10 серпня.

З такого приводу дівчина влаштувала жарку зйомку, виступивши в якості моделі. Головний акцент в образі зробили на досконалих формах, покривши тіло золотистою фарбою. Родзинка кадрів - в тому, що Кайлі постала напівоголеною , вона знята топлес.

Дженнер позує в маленьких трусиках золотистого кольору, а голі груди прикриває руками. Доповнюють картину макіяж із золотими вкрапленнями і сережки-кільця їх жовтого золота. Волосся інстадіві розпустили, вирівнявши до глянцевого блиску.

"Аааа!!! Мій день народження через 8 днів!!! І, звичайно ж, мені довелося відсвяткувати ще з однією колекцією до дня народження! Продукти з 24-каратного золота на мій 24-й день народження буде випущено 10 серпня", - повідомила дівчина. І вже активно почала ділитися в сторіз новинками.

Кайлі Дженнер для нової рекламної кампанії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники відреагували на зйомку Кайлі, як завжди - бурхливо і емоційно. Вони не можуть зупинитися в компліментах, називаючи Дженнер "королевою", "найкрасивішою" і просто "богинею". Так що напевно колекція розійдеться відмінно!