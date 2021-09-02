Спорт прежде всего: беременная Эшли Грэм в легинсах и топе отправилась на тренировку

Эшли Грэм относится к тому типу мам, которые успевают все. Пышнотелая модель, которая сейчас беременна вторым ребенком , путешествует с любимым мужем, воспитывает первенца, участвует в рабочих проектах. А при этом уделяет время своему развитию и поддержанию формы.

Так, несколько часов назад в своих сториз Эшли показала, что она тренируется так же интенсивно, как и до беременности.

Ежедневно по утрам Эшли занимается спортом, йогой или пилатесом. Как и многие многозадачные женщины, она нашла это время идеальным, чтобы уделить его себе. На тренировку в этот раз Грэм надела облегающий длинный топ, который подчеркнул животик, черные легинсы и кроссовки. "Утренний воркаут", - написала американская модель у себя в сториз, показав мотивационное фото.

Эшли Грэм отправилась на йогу (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, во время первой беременности девушка поступала так же. Муж Эшли - Джастин Эрвин - как-то признался, что он не на шутку испугался, когда уже за несколько часов до родов его любимая жена отправилась… на коврик для йоги. Тем не менее, все прошло прекрасно. Эшли часто повторяет, что для нее это лучший способ справиться со стрессом и нахлынувшими тревогами. Не говоря уже о лишних килограммах.