Отличный результат: соблазнительная Ким Кардашьян похвасталась подтянутой фигурой

Ким Кардашьян в последнее время заметно постройнела. Звезда упорно занимается со своим тренером в спортзале и отрегулировала питание. Результат не заставил себя ждать: тонкая талия, подтянутые бедра, точеные руки… В такой форме грех не позволить себе очередной откровенный наряд.

Ким Кардашьян в отличной форме (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела крошечное бикини белого цвета, а также красный топ - укороченный вариант олимпийки с полосами на рукавах. Волосы Ким распустила, слегка взбив их, а от макияжа практически отказалась. К слову, многодетная мама без макияжа выглядит очень привлекательно и всегда собирает массу комплиментов своему натуральному виду.

"Застрявшая", - написала Ким под фото, где постаралась себя показать во всей красе, стоя в воде полубоком. "Кто это тут такой красивый?", - не удержалась одной из первых младшая сестра Ким Хлое. К ней присоединились и остальные фолловеры, которые похвалили форму Ким и назвали "спортивной малышкой".