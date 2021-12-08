Спустя 20 лет: эти романтичные фото Бена Аффлека и Дженнифер Лопес заставят поверить в любовь кого угодно

В вопросах возобновления отношений с бывшими почти все психологи единогласны: сделать это крайне сложно. Но, кажется, для Джей Ло и Бена Аффлека нет ничего невозможного. Пара, которая была одной из самых ярких 20 лет назад, сегодня легко отпустила взаимные претензии и обиды и просто наслаждается безоблачным счастьем. По словам инсайдеров, звезды не собираются больше торопить события или соответствовать чьим-то ожиданиям.

"Они просто тогда не долюбили друг друга и сейчас хотят повернуть время вспять. Такое бывает, когда у людей осталось взаимное притяжение и любовь, но гордость и обиды не позволяли сделать шаг навстречу друг другу. Сейчас им нечего терять, оба ценят то, что имеют", - говорит инсайдер.

Судя по общим фото Дженнифер и Бена, это сущая правда. На днях влюбленные отправились на баскетбольный матч. На снимках папарацци видно, как весело они проводят время, обнимаются, веселятся и буквально не скрывают чувств. Предлагаем полюбоваться совместными фото этой романтичной пары.

Дженнифер и Бен одинаково стильно выглядят как на прогулках, так и на светских выходах.

Влюбленные обожают парные образы.

И заставит поверить в любовь кого угодно.

Пара буквально неразлучна и просто безмерно счастлива. Это любовь!