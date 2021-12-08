RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через 20 років: ці романтичні фото Бена Аффлека і Дженніфер Лопес змусять повірити в любов кого завгодно

Автор: Ольга Турчанікова

Любов, що знову спалахнула між 52-річною Дженніфер Лопез і 49-річним Бена Аффлека - найбільш обговорювана тема року, що минає. Багато хто скептично ставився до того, що співачка і актор, які так і не одружилися в минулому, зійшлися.

Самі знаменитості залишалися осторонь від випадів хейтерів, не коментуючи чутки про фейк. Зате регулярно з'являються на знімках папараці, де насолоджуються спільними прогулянками і просто сяють від щастя. Які ще докази потрібні?

У питаннях відновлення відносин з колишніми майже всі психологи одноголосні: зробити це вкрай складно. Але, здається, для Джей Ло і Бена Аффлека немає нічого неможливого. Пара, яка була однією з найяскравіших 20 років тому, сьогодні легко відпустила взаємні претензії і образи і просто насолоджується безхмарним щастям. За словами інсайдерів, зірки не збираються більше квапити події або відповідати чиїмось очікуванням.

"Вони просто тоді не долюбили один одного і зараз хочуть повернути час. Таке буває, коли у людей залишилося взаємне тяжіння і любов, але гордість і образи не дозволяли зробити крок назустріч один одному. Зараз їм нічого втрачати, обидва цінують те, що мають", - говорить інсайдер.

Судячи зі спільних фото Дженніфер і Бена, це суща правда. Днями закохані вирушили на баскетбольний матч. На знімках папараці видно, як весело вони проводять час, обіймаються, веселяться і буквально не приховують почуттів. Пропонуємо помилуватися спільними фото цієї романтичної пари.

Дженніфер і Бен однаково стильно виглядають як на прогулянках, так і на світських виходах.

Обожнюють парні образи.

І змусять повірити в любов кого завгодно.

Пара буквально нерозлучна і просто безмірно щаслива. Це кохання!

Нагадаємо, астроги вважають, що зв'язок Бена і Джен швидше спрямований на взаємний піар.

Читайте LITE в Google News
Дженніфер ЛопесШоу-бізнесМодні тренди