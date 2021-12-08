Через 20 років: ці романтичні фото Бена Аффлека і Дженніфер Лопес змусять повірити в любов кого завгодно

У питаннях відновлення відносин з колишніми майже всі психологи одноголосні: зробити це вкрай складно. Але, здається, для Джей Ло і Бена Аффлека немає нічого неможливого. Пара, яка була однією з найяскравіших 20 років тому, сьогодні легко відпустила взаємні претензії і образи і просто насолоджується безхмарним щастям. За словами інсайдерів, зірки не збираються більше квапити події або відповідати чиїмось очікуванням.

"Вони просто тоді не долюбили один одного і зараз хочуть повернути час. Таке буває, коли у людей залишилося взаємне тяжіння і любов, але гордість і образи не дозволяли зробити крок назустріч один одному. Зараз їм нічого втрачати, обидва цінують те, що мають", - говорить інсайдер.

Судячи зі спільних фото Дженніфер і Бена, це суща правда. Днями закохані вирушили на баскетбольний матч. На знімках папараці видно, як весело вони проводять час, обіймаються, веселяться і буквально не приховують почуттів. Пропонуємо помилуватися спільними фото цієї романтичної пари.

Дженніфер і Бен однаково стильно виглядають як на прогулянках, так і на світських виходах.

Обожнюють парні образи.

І змусять повірити в любов кого завгодно.

Пара буквально нерозлучна і просто безмірно щаслива. Це кохання!