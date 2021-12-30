Старший сын Виктории Бекхэм поделился потрясающим свадебным фото со своей возлюбленной

Бруклин, который решил стать поваром после довольно успешной карьеры фотографа, написал простые, но сладкие слова уважения своей любви. В своем Instagram парень запостил фотографию, где они с Николой позируют в торжественных вечерних нарядах.

Бруклин и Никола (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Никола была одета в облегающее фигуру платье, которое дополнила черными высокими перчатками. А ее жених – в элегантный черный костюм. Пара позировала перед рождественской елкой. Бруклин подписал фото: "Моя девочка", добавив эмоджи с красным сердцем и отметив потрясающую блондинку.

Напомним, влюбленные стали гостями на закрытой церемонии, которая прошла в Лондоне. Отец Дэвида Бекхэма, Тед, связал себя узами брака со своей новой женой Хилари 11 декабря. Экс-футболист выступал в роли шафера, а его дочь Харпер стала одной из трех подружек невесты.