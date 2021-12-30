Старший син Вікторії Бекхем поділився приголомшливим весільним фото зі своєю коханою

Бруклін, який вирішив стати кухарем після доволі успішної кар'єри фотографа, написав прості, але солодкі слова поваги до своєї коханої. У своєму Instagram хлопець запостив фотографію, де вони з Ніколою позують в урочистих вечірніх вбраннях.

Бруклін і Нікола (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Нікола була одягнена в облягаючу фігуру сукню, яку доповнила чорними високими рукавичками. А її наречений – в елегантний чорний костюм. Пара позувала перед різдвяною ялинкою. Бруклін підписав фото: "Моя дівчинка", додавши емоджі з червоним серцем і відзначивши приголомшливу блондинку.

Нагадаємо, закохані стали гостями на закритій церемонії, яка пройшла в Лондоні. Батько Девіда Бекхема, Тед, зв'язав себе узами шлюбу зі своєю новою дружиною Хіларі 11 грудня. Екс-футболіст виступав у ролі шафера, а його дочка Харпер стала однією з трьох подружок нареченої.